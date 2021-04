Mourão recebe segunda dose de vacina contra Covid-19

247 - O vice-presidente Hamilton Mourão, que nesta segunda-feira (26) declarou ao jornal Valor Econômico que não deve ser novamente vice de Jair Bolsonaro em 2022, recebeu a segunda dose da CoronaVac, vacina contra a Covid-19.

Pelo Twitter, Mourão falou sobre a importância de manter os cuidados para evitar a contaminação pela doença mesmo após a imunização. "Ciclo completo! Hoje fui vacinado com a 2ª dose da CoronaVac. Estimulo a todos que se vacinem quando chegar o momento e que se protejam do vírus da Covid-19, mantendo o distanciamento, não se aglomerando com pessoas desconhecidas, higienizando as mãos e utilizando a máscara".

