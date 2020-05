Mourão tira Salles do Fundo Amazônia, mas imagem negativa é obstáculo para volta do fundo

O vice-presidente, Hamilton Mourão, retirou o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, da presidência do comitê orientador do Fundo Amazônia. Imagem negativa de Salles aumentou após a divulgação de um vídeo sobre uma reunião ministerial em que ele revela o desejo de aproveitar o enfoque da imprensa na cobertura do coronavírus para avançar no desmatamento edit

247 - O vice-presidente, Hamilton Mourão, retirou o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, da presidência do comitê orientador do Fundo Amazônia. O próprio general é quem assumirá o cargo. O objetivo é reativar as doações da Alemanha e da Noruega para ações ambientais no Brasil.

O militar foi designado por Jair Bolsonaro para presidir o Conselho da Amazônia e se reuniu nesta quinta-feira (28) com os embaixadores dos dois países europeus. De acordo com o vice, o fundo será recriado por decreto.

"Convocamos os dois embaixadores, mais o presidente do BNDES [Gustavo Montezano], que é a parte técnica, para apresentar a nossa nova visão da governança do fundo. E a constituição do comitê do Fundo Amazônia, que passa a ser presidido por mim também", disse Mourão, após o encontro com Nils Gunneng (Noruega) e Georg Witschel (Alemanha).

A imagem de Salles já não era das melhores com o aumento do desmatamento no Brasil, mas ficou mais negativa com a divulgação do vídeo da reunião ministerial de 22 de abril, em que o ministro revela o desejo de aproveitar o "momento de tranquilidade no aspecto de cobertura de imprensa, porque só fala de Covid, e ir passando a boiada e mudando todo o regramento e simplificando normas".

