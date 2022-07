Movimento Vamos Juntos Pelo Brasil pede a Alexandre de Moraes providências sobre assassinato de militante petista

Apoie o 247

247 - Os partidos que compõem o Movimento Vamos Juntos Pelo Brasil (PCdoB, PSB, PSOL, PT, PV, Rede e Solidariedade) apresentaram ao vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, um pedido de providências em razão do assassinato do militante petista Marcelo Arruda por um terrorista bolsonarista em Foz do Iguaçu.

O Movimento Vamos Juntos Pelo Brasil repudiou a violência bolsonarista e instou as instituições a se manifestarem com firmeza "em defesa do Brasil e da democracia".

No pedido, os partidos listam diversos episódios de violência bolsonarista e ocasiões em que Jair Bolsonaro promoveu o discurso de ódio.

"O que se vê são falas do presidente da República que legitimam a prática de atos violentos, especialmente por pessoas detentoras de armas de fogo em face do Estado na hipótese de autoridades constituídas não atenderem aos anseios políticos do senhor Jair Bolsonaro", diz o documento.

Por fim, os partidos pedem a adoção de "medidas administrativas cabíveis para a garantia da segurança e da paz no processo eleitoral do ano de 2022, a promover a soberania do Estado de Direito, em especial para resguardar a integridade de eleitoras, eleitores, colaboradores da Justiça Eleitoral, autoridades públicas, candidatas e candidatos".

O mesmo pedido de providências foi entregue ontem, 12, ao procurador-geral da República, Augusto Aras.

