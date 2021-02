MP pede que TCU suspenda pagamentos à Alvarez & Marsal até a corte avaliar papel de Moro na quebra da Odebrecht

247 - O Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (TCU) pediu que a Corte suspenda qualquer pagamento à empresa Alvarez & Marsal relativo à recuperação judicial da Odebrecht, até que o TCU avalie o papel do ex-juiz da Lava Jato na quebra daquela que já foi a maior empreiteira do País.

Segundo a jornalista Monica Bergamo, no documento encaminhado ao TCU, o subprocurador geral Lucas Furtado avalia que, "na qualidade de juiz, a atuação do Sr. Sérgio Moro, seja nas decisões proferidas nos processos judiciais, seja nas exigências contidas nos acordos de leniência [que ele firmou com a Odebrecht] , pode ter contribuído para a situação de insolvência da empresa".

A Alvarez & Marsal é administradora judicial da Odebrecht, que entrou em recuperação judicial depois que foi investigada pela Operação Lava-Jato. Moro foi contratado pela Alvarez & Marsal em novembro, para atuar na área de "disputas e investigações".

Furtado também pede que as mensagens entre Sérgio Moro e procuradores da Lava Jato, inseridas pela defesa de Lula em ação contra Moro no Supremo Tribunal Federal (STF), sejam compartilhadas com o TCU."

