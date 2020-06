MP-RJ suspeita que Wassef tenha coagido Queiroz

247 - O Ministério Público do Rio de Janeiro suspeita que Frederick Wassef, agora ex-advogado do senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ), tenha coagido o próprio ex-assessor do parlamentar Fabrício Queiroz a se esconder na casa de Atibaia (SP). Ainda não se sabe se filho de Jair Bolsonaro tinha conhecimento das coações, diz a Época.

Wassef disse que não coagiu qualquer testemunha. Também negou ter conhecido Queiroz e Adriano, mas, de acordo com o MP, há indícios de que a ida de Queiroz para Atibaia e de Adriano para Esplanada (BA) foi uma exigência de Wassef, como condição para que tivessem ajudas para pagar suas defesas e em troca de proteção para a família de ambos.

Queiroz foi preso na última quinta-feira (18) por acusação de envolvimento com um esquema de lavagem de dinheiro na Assembleia Legislativa do Rio quando assessorava Flávio Bolsonaro, ex-deputado estadual. De acordo com relatório do antigo Conselho de Atividades Financeiras (Coaf), o ex-assessor movimentou R$ 7 milhões de 2014 a 2017.

O ex-policial Adriano da Nóbrega morreu baleado pela polícia na Bahia. Ele era o chefe do chamado Escritório do Crime, grupo de matadores de aluguel suspeito de envolvimento com a morte da ex-vereadora Marielle Franco (PSOL).

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.