MPF denuncia Abraham Weintraub por improbidade administrativa

247 - O Ministério Público Federal (MPF) denunciou o ex-ministro da Educação Abraham Weintraub por improbidade administrativa.

A ação tramita na 3ª Vara de Justiça Federal do Distrito Federal e Weintraub é acusado de agir contra princípios da administração pública como moralidade, honestidade e lealdade às instituições.

De acordo com o UOL, o Ministério Público aponta reiteradas declarações do ex-ministro da Educação sobre as universidades públicas. O órgão vê um conjunto de afirmações "dolosamente incorretas ou distorcidas que, para o MPF, tiveram o claro propósito de desacreditar o serviço prestado por essas instituições de ensino".

Caso seja condenado, Weintraub pode ter seus direitos políticos suspensos e ser obrigado a pagar multa. O bolsonarista é apontado como candidato da extrema-direita a governador de São Paulo em 2022.

