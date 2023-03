MPF pede que Câmara apure "suposta violação ética" em discurso transfóbico de Nikolas Ferreira

Apoie o 247

247 - O Ministério Público Federal (MPF) enviou um ofício à Mesa Diretora da Câmara solicitando que a Casa Legislativa apure a “suposta violação ética” que teria sido cometida pelo deputado federal bolsonarista Nikolas Ferreira (PL-MG) em função de um discurso com teor transfóbico que o parlamentar proferiu na quarta-feira (8), Dia Internacional das Mulheres

Segundo o jornal O Estado de S. Paulo, a procuradora Luciana Loureiro ressaltou no ofício que Nikolas usou a tribuna da Câmara para “a pretexto de discursar sobre o Dia Internacional da Mulher, referir-se de forma desrespeitosa às mulheres em geral e ofensiva às mulheres trans em especial”.

A Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão (PFDC), do MPF, emitiu uma nota pública em que afirma considerar "repugnante um congressista usar as vestes da imunidade parlamentar para, premeditadamente, cometer crime passível de imputação a qualquer cidadão ou cidadã”.

Em paralelo, a bancada do Psol na Câmara entrou com uma notícia-crime no STF contra Nikolas sob a alegação de que o parlamentar usou a tribuna para ‘humilhar e constranger toda a população transexual’ e que o discurso proferido por ele aumenta o risco de violência contra pessoas transexuais. O PSB também informou que iria mover um pedido de cassação do deputado Nikolas Ferreira.

