Múcio e Mercadante atuam para manter Avibrás sob controle do capital nacional

Apoie o 247

ICL

247 - O ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, e o economista Luciano Coutinho reuniram-se na semana passada com João Carvalho Leite, presidente da Avibrás, uma das principais empresas nacionais de defesa que passa por um processo de recuperação judicial há um ano. O objetivo do encontro, informa o jornal O Estado de S. Paulo, foi apresentar pedido para que a Avibrás permaneça sob controle do capital nacional em face das investidas de grupos estrangeiros.

Empresas como a alemã Rheinmetall e a emiradense Edge Group estão de olho na empresa brasileira, que fabrica o sistemas de lançamento de foguetes Astros e o míssil tático de cruzeiro AV-TM 300. Além disso, a Avibrás desenvolve outros projetos cruciais para o setor de defesa brasileiro, como os mísseis antinavio de superfície Mansup. As Forças Armadas já investiram mais de R$ 100 milhões no projeto que, caso concluído, será o primeiro deste tipo a contar com tecnologias e componentes 100% nacionais.

>>> Anitablian defende que a Avibrás seja mantida sob controle nacional

O conglomerado alemão Rheinmetall conta com fábricas em 33 países e lucra alto com a crise ucraniana. O grupo produz tanques Leopard que serão enviados por Berlim a Kiev e planeja abrir uma fábrica na Ucrânia, cliente que lhe garantiu aumento de 150% no preço de suas ações desde fevereiro do ano passado.

Já a Edge Group conta com intermediários influentes no cenário político brasileiro, como o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP). Em maio de 2022, o filho 0.3 do ex-presidente Bolsonaro esteve reunido com representantes da empresa, ao lado do então secretário de assuntos estratégicos da Presidência, Flávio Rocha, e do então secretário de Produtos de Defesa do Ministério da Defesa, Marcos Degaut.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.