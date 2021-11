“Muito cru” e questionado por aliados, Moro já faz fono para enfrentar Lula e Bolsonaro

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - O ex-juiz Sergio Moro, declarado parcial pelo STF por conta da perseguição contra o ex-presidente Lula na Lava Jato e que agora quer ser presidente da República, já está treinando com um fonoaudiólogo para se preparar para a campanha. As informações são do TAB UOL.

Além disso, Moro recebe dicas de políticos próximos sobre palavras e gestos a evitar e sobre o que vestir. Segundo fontes ouvidas pelo TAB, ele é considerado “muito cru”, mas humilde para ouvir conselhos.

O despreparo de Moro em questões de economia e sociologia também preocupa aliados. Educação, saúde, habitação e meio ambiente são outros assuntos que ele precisa estudar.

PUBLICIDADE

“A capacidade de Moro de desenvolver este lado showman é uma incógnita”, escreve o portal.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE