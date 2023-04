Mulher que agrediu trabalhador negro com chicote é bolsonarista

Apoie o 247

247 - A ex-jogadora de vôlei Sandra Mathias Correia de Sá, que agrediu dois entregadores, e usou uma coleira de cachorro como chicote para agredir um deles, é apoiadora de Jair Bolsonaro.

A deputada Erika Kokay (PT-DF) divulgou nas redes sociais uma mensagem do dia 8 de outubro de 2022 em que Sandra pede voto no número 22, do ex-presidente derrotado.

Além do caso de racismo e agressão ocorrido em São Conrado, no Rio de Janeiro, Sandra Mathias possui mais duas passagens pela polícia. A primeira é um furto de energia em Leblon, bairro onde está a escola de vôlei que ela é dona, e a segunda é por injúria e ameaça. Ela é esperada na 15ª DP (Gávea) para responder por injúria e lesão corporal.

>>> ‘Parecia que ela estava chicoteando um escravo que não fez o serviço direito’, diz homem que foi atacado por mulher bolsonarista

Não surpreende! Sandra Mathias, ex-jogadora de Vôlei que agrediu um trabalhador a chicotadas, também jogava no time que atacava a democracia! pic.twitter.com/sOuD0sYrZm April 11, 2023

Estão pedindo para não divulgar o perfil da Sandra Mathias Correia de Sá, a mulher que agrediu e chicoteou um entregador negro e tem histórico de injúria racial e furto de energia elétrica? pic.twitter.com/sOEyevqU33 — Sérgio A J Barretto (@SergioAJBarrett) April 11, 2023

