Multidão protesta em várias regiões do país contra anistia e repúdio ao Congresso; confira imagens e vídeos dos atos
Manifestantes de Norte a Sul do país saem às ruas neste domingo para protestar contra o Congresso Nacional após a aprovação do chamado PL da Dosimetria
247- Manifestantes de Norte a Sul do Brasil saem neste momento às ruas neste domingo (14) para protestar contra o Congresso Nacional após a aprovação do chamado Projeto de Lei da Dosimetria. As mobilizações ocorrem em diversas capitais e cidades do interior, reunindo grupos contrários ao texto aprovado pela Câmara dos Deputados na última semana.
Confira imagens e vídeos dos atos: