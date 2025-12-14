TV 247 logo
      Multidão protesta em várias regiões do país contra anistia e repúdio ao Congresso; confira imagens e vídeos dos atos

      Manifestantes de Norte a Sul do país saem às ruas neste domingo para protestar contra o Congresso Nacional após a aprovação do chamado PL da Dosimetria

      Multidão protesta em várias regiões do país contra anistia e repúdio ao Congresso; confira imagens e vídeos dos atos (Foto: Agência Brasil )

      247- Manifestantes de Norte a Sul do Brasil saem neste momento às ruas neste domingo (14) para protestar contra o Congresso Nacional após a aprovação do chamado Projeto de Lei da Dosimetria. As mobilizações ocorrem em diversas capitais e cidades do interior, reunindo grupos contrários ao texto aprovado pela Câmara dos Deputados na última semana.

      Confira imagens e vídeos dos atos: 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

