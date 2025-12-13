Caetano, Gil e outros artistas convocam novo ato musical no Rio contra ações do Congresso

247 – Cantores como Caetano Veloso, Gilberto Gil e Paulinho da Viola participam neste domingo, 14, de um novo ato musical em Copacabana, no Rio de Janeiro, em protesto contra recentes ações do Congresso Nacional. A mobilização foi convocada após a aprovação, na Câmara dos Deputados, do projeto de lei da Dosimetria e reúne artistas, parlamentares e influenciadores ligados à esquerda.

A informação foi divulgada originalmente pelo jornal Estado de S. Paulo, que detalha que outras atrações musicais ainda estão sendo confirmadas ao longo do dia. Entre os nomes esperados estão Duda Beat, Emicida, Fernanda Abreu, Baco Exu do Blues, Xamã, Lenine e Tony Bellotto.

Críticas ao Congresso e principais pautas do protesto

Nas redes sociais, Caetano Veloso apresentou as principais bandeiras do ato. Além do PL da Dosimetria — que reduz penas de condenados pelos atos golpistas de 8 de Janeiro e pela trama golpista —, a convocação inclui a defesa da investigação das chamadas emendas Pix, maior transparência no caso Master e críticas à falta de decoro e responsabilidade institucional.

Em vídeo divulgado nas redes, Caetano explicou o sentido político da mobilização. “Essa lista para mim é muito importante porque ela realmente se refere a tudo que apareceu como escandalosamente problemático na atitude do Congresso, da Câmera dos Deputados”, afirmou o cantor, mantendo a grafia utilizada em sua fala.

Atos em várias capitais e articulação nas redes

Além do Rio de Janeiro, há protestos convocados em cidades como Belo Horizonte, Curitiba, Belém, Recife, Porto Velho, Rio Branco, Goiânia e Brasília. Em São Paulo, o ato está previsto para ocorrer em frente ao Museu de Arte de São Paulo (Masp), na Avenida Paulista, a partir das 14h.

As convocações vêm sendo divulgadas principalmente pelas redes sociais do portal Mídia Ninja e do coletivo 342 Artes, ligado à produtora Paula Lavigne. As peças de divulgação defendem a necessidade de “devolver o Congresso ao povo”.

Continuidade de mobilizações anteriores

A manifestação no Rio recebeu o nome de “Ato musical 2: o retorno”, em referência ao protesto realizado em setembro passado contra a PEC da Blindagem e a tentativa de anistia aos condenados pela tentativa de golpe de Estado.

Na ocasião, houve atos em diversas cidades, com maior concentração no Rio e em São Paulo. No Rio, apresentações de artistas como Chico Buarque, Gilberto Gil, Caetano Veloso, Djavan, Marina Sena, Ivan Lins, Maria Gadú, Paulinho da Viola e Lenine reuniram cerca de 41,8 mil pessoas, segundo o Monitor do Debate Público da USP. Na Avenida Paulista, o público foi estimado em 42,4 mil pessoas.

A nova mobilização deste domingo busca retomar esse fôlego, unindo música e crítica política em um contexto de crescente tensão entre setores da sociedade civil e o Congresso Nacional.