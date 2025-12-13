TV 247 logo
      'A Câmara está destruindo a imagem do Brasil no mundo', diz Alfredo Attié

      Jurista analisa, em entrevista à TV 247, os efeitos do PL da dosimetria, que será analisado pelo Senado na próxima semana. Assista

      Alfredo Attié, Paulinho da Força e Hugo Motta (Foto: cnbsp.org.br/Ag. Câmara)

      247 - A aprovação pela Câmara dos Deputados, na calada da noite, do projeto de lei (PL) que reduz as penas dos condenados pela tentativa de golpe de Estado — incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro, que poderia ter sua punição diminuída de 27 para apenas dois anos — foi duramente criticada pelo jurista Alfredo Attié, em entrevista à TV 247.

      Ao comentar os debates no Congresso sobre o projeto relatado pelo deputado Paulinho da Força, Attié afirmou que uma eventual aprovação pelo Senado representaria uma vergonha perante o mundo.

      “Isso vai acabar com a imagem do Brasil no mundo”, disse o jurista, ao taxar o PL como flagrantemente inconstitucional. 

      “É inconstitucional o projeto e o Supremo irá derrubar”, disse o jurista, explicando que a chamada anistia aos envolvidos no 8/1 “viola cláusula pétrea da Constituição”. 

