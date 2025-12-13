'A Câmara está destruindo a imagem do Brasil no mundo', diz Alfredo Attié

247 - A aprovação pela Câmara dos Deputados, na calada da noite, do projeto de lei (PL) que reduz as penas dos condenados pela tentativa de golpe de Estado — incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro, que poderia ter sua punição diminuída de 27 para apenas dois anos — foi duramente criticada pelo jurista Alfredo Attié, em entrevista à TV 247.

Ao comentar os debates no Congresso sobre o projeto relatado pelo deputado Paulinho da Força, Attié afirmou que uma eventual aprovação pelo Senado representaria uma vergonha perante o mundo.

“Isso vai acabar com a imagem do Brasil no mundo”, disse o jurista, ao taxar o PL como flagrantemente inconstitucional.

“É inconstitucional o projeto e o Supremo irá derrubar”, disse o jurista, explicando que a chamada anistia aos envolvidos no 8/1 “viola cláusula pétrea da Constituição”.