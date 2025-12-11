Redução de penas a golpistas será analisada na CCJ do Senado na próxima quarta-feira (17)

247 - O chamado "PL da Dosimetria", que reduz as penas dos envolvidos na tentativa de golpe do 8/1, será o único item da pauta da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) na próxima quarta-feira (17), às 9h, informou a Agência Senado.

O texto, aprovado pela Câmara dos Deputados na madrugada de 10 de dezembro, tem relatoria do senador Esperidião Amin (PP-SC) na comissão.

A proposta pode reduzir penas de condenados por crimes contra a democracia. Se aprovado na CCJ, o projeto seguirá para o plenário do Senado, onde a expectativa é de votação ainda este ano, de acordo com a Agência Senado.