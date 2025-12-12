“Hugo Motta age como um militante de extrema direita”, diz Lenio Streck

247 - O jurista Lenio Streck fez duras críticas, em entrevista à TV 247, à atuação do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, ao analisar o recente episódio de violência contra parlamentares de esquerda após o sinal da TV Câmara ser cortado.

Para Streck, falta ao atual presidente da Casa a compreensão da dimensão institucional da função que ocupa, o que comprometeria o equilíbrio entre os Poderes no momento atual.

Ele destacou a pouca idade de Motta — 36 anos — como um fator que ajuda a explicar, em sua visão, a postura adotada. “Ninguém me convence que um menino de 36 anos vai ser presidente e vai entrar na linha sucessória do presidente da República sem ter plena noção do que está fazendo”, afirmou.

Para o jurista, a experiência política limitada contribui para que o presidente da Câmara se torne refém de grupos e lideranças que orbitam o poder.

“Tudo até agora deu errado. É só pataquada, só coisa errada”, disse, ao defender que a Câmara precisa fazer uma espécie de “discussão da relação” com o seu presidente. Assista: