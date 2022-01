"Não consigo me controlar", diz Bolsonaro sobre comer pastel e caldo de cana

Apoie o 247

247 - Jair Bolsonaro, que sofre de problemas gastrointestinais e recebeu recomendações médicas para controlar sua dieta, admitiu ter dificuldade em fazê-lo. O chefe de governo estava internado até esta quarta-feira (5) com um quadro de obstrução intestinal.

"É difícil ficar parado" diante de pastel e caldo de cana, disse Bolsonaro. “Eu não consigo me controlar. Recomendaram para não comer pastel e nem caldo de cana, mas é difícil ficar parado. Queria estar hoje à noite no jogo do Marrone e do Gustavo Lima”, declarou, em entrevista coletiva.

Ele acrescentou que vai tentar seguir as recomendações de seus médicos.

