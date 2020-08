“Não estou aguentando”, disse mulher de Fabrício Queiroz em áudio

Márcia de Aguiar também disse que a “família está desmoronada” e que não estava “aguentando essa onda sozinha”, de acordo com áudios divulgados pela revista Veja gravados em novembro de 2019 edit

247 - Áudios registrados em novembro de 2019 pela mulher de Fabrício Queiroz, Márcia de Aguiar, e divulgados pela revista Veja descrevem um forte abalo emocional de sua parte e um ‘desmoronamento’ familiar, de acordo com suas palavras. Ela conversava com a advogada Ana Flávia Rigamonti, contratada pelo advogado Frederick Wassef, que escondeu Queiroz em sua propriedade , onde ele foi encontrado quando foi preso, em junho .

“A nossa família está desmoronada, Ana, e eu estou assim emocionalmente abalada. A minha depressão sei que voltou, porque eu vivo chorando pelos cantos. Eu vivo chorando, entendeu? Na minha vida eu sempre fui uma mulher muito forte, mas eu não estou aguentando essa onda sozinha…”, diz Márcia em uma das gravações.

“Só que eu não estou aguentando, você está entendendo? Não estou aguentando. Está muito difícil, amiga, está muito difícil, está muito difícil. Só Deus sabe. Só Deus para me ajudar a seguir. Porque não tenho vontade de fazer nada, nada, nada, de fazer comida, de fazer nada. Não tenho vontade de sair, vontade de me arrumar. Não tenho. Cheguei a um estágio emocional, amiga, que está…”, se abriu em outra.

“A gente não é foragido. Isso está acabando comigo, amiga, acabando. De boa mesmo. Está acabando. Está me destruindo por dentro. Eu estou aqui me desabafando, porque não consigo passar isso para ele.Porque se eu passar o estado emocional que estou, como estou falando com você, para o Queiroz, ele vai ficar desesperado. Porque a força dele é em mim aqui…”, desabafou ainda em uma terceira mensagem.

