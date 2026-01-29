Não falha: filho de síndico que ajudou no assassinato de corretora é militante bolsonarista

247 - O síndico Cléber Rosa de Oliveira e seu filho, Maicon Douglas de Oliveira, foram presos pela Polícia Civil nesta quarta-feira (28) na investigação do caso da corretora Daiane Alves Souza, de 43 anos, que desapareceu em dezembro do ano passado, em Caldas Novas, no sul de Goiás. Além deles, o porteiro foi encaminhado à delegacia para prestar esclarecimentos. De acordo com o delegado Pedromar Augusto de Souza, o corpo da corretora foi encontrado em uma área de mata.

Cléber deu à polícia alguns detalhes do crime, indicando o local em que desovou o corpo da corrretora e também revelando outro ponto importante para as investigações: ele não estava sozinho. De acordo com a investigação, o corretor de imóveis Maicon Douglas agiu com o pai na trama do assassinato, comprando um celular novo para Cléber, com intuito de apagar os rastros do crime.

Nas redes sociais, Maicon chama atenção com seu perfil que possui duas características principais: a venda de imóveis e a paixão por Bolsonaro, com foto no feed vestindo a camisa do líder de extrema direita e também reproduzindo diversas postagens em apoio à candidatura de Flávio Bolsonaro.