"Não podemos aceitar as eleições do ano que vem com essa urna que está aí", diz Bolsonaro, em mais uma ameaça à democracia

247 - Em transmissão pelas redes sociais nesta quinta-feira (1), Jair Bolsonaro voltou a falar em voto impresso para a próxima eleição e fez uma de suas ameaças mais claras à democracia brasileira: "eu entrego a faixa presidencial a qualquer um que ganhar de forma limpa. Na fraude, não".

Bolsonaro vem tentando implantar a narrativa de que o sistema eleitoral brasileiro sofre com fraudes e que somente o voto impresso pode garantir a lisura do pleito.

Ele voltou a repetir a frase de que "teremos problemas" caso a próxima eleição seja realizada por meio das urnas eletrônicas - auditáveis e seguras. "Não vou admitir um sistema fraudável. Eu não quero problemas. Não podemos aceitar as eleições do ano que vem com essa urna que está aí. Isso não é ameaça. É constatação. O povo não vai admitir".

