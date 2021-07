Bolsonaro diz que "tiraram Lula da cadeia para ele ser presidente" e ameaça realização das eleições

247- Em conversa com apoiadores nesta quinta-feira (1) no Palácio da Alvorada, Jair Bolsonaro afirmou que há um movimento para fraudar as eleições de 2022 e eleger Lula ao Palácio do Planalto.

“Tiraram Lula da cadeia, tornaram elegível, para ele ser presidente na fraude. Isso não vai acontecer.”

Sem citar nomes ou apresentar provas, Jair Bolsonaro afirmou que três ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) estariam se articulando para barrar a proposta do voto impresso auditável, em tramitação no Congresso.

Em tom de ameaça, Bolsonaro disse que "vão ter problemas no ano que vem" caso a proposta de voto auditável, com contagem pública, não passe.

Segundo ele, o novo sistema eleitoral (impresso) não vai gerar custos extras, e já está “arranjando” dinheiro para a compra de impressoras.

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Luís Roberto Barroso, já criticou o novo modelo e estimou que seriam necessários R$ 2 bilhões para a implementação.

