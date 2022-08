"Não sei se é a eleição mais difícil, mas é a mais importante, porque o Bolsonaro não respeita a democracia", diz Lula

Ex-presidente, líder em todas as pesquisas eleitorais, diz que Bolsonaro "tem um projeto de destruição do Brasil" edit

247 - "Não sei se é a eleição mais difícil, mas acho a mais importante, porque o Bolsonaro não respeita a democracia e tem um projeto de destruição do Brasil": é assim que o ex-presidente Lula (PT) define o tamanho do desafio de derrotar Jair Bolsonaro (PL) nas urnas neste ano.

Em entrevista ao Estado de Minas, o petista afirmou que Bolsonaro não trabalha e que tenta a todo momento confundir a população para esconder o desastre que foi o seu governo. "O Bolsonaro fala essas mentiras para tentar distrair do que interessa de verdade. Ele trabalha direito? Ele trabalha? Porque ele não governa, faz palhaçada nas redes sociais, anda de moto, de jet ski, conta mentira no cercadinho. Quando o país precisou de alguém sério na pandemia, ele foi para a TV contar mentira e fazer piada sobre “gripezinha”, “histórico de atleta”. Demorou para comprar vacina e ainda recusou oferta para pagar mais barato. As estimativas são de que 400 mil pessoas morreram na pandemia por causa da incompetência dele".

Sobre o Auxílio Brasil de R$ 600, Lula garantiu que manterá o benefício caso volte ao poder e acusou Bolsonaro de "usar, descaradamente, a máquina do governo" para "passar por cima" das regras eleitorais. "Claro que vamos manter o auxílio. E vamos fazer mais para gerar emprego, melhorar a educação pública, valorizar o salário mínimo, cuidar de tudo que cuidamos para o povo viver melhor como vivia no meu governo. Vamos fazer isso com a responsabilidade que tive quando fui governo, com a urgência de cuidar de quem está em situação difícil agora, de resolver quem está passando fome. Já o Bolsonaro, depois de 3 anos e meio sem fazer nada, decidiu tentar enganar o povo às vésperas da eleição. O que tenho a dizer para quem está recebend o auxílio financeiro é para pegar o dinheiro, porque precisam disso, e votar para tirar esse incompetente da presidência".

Lula realiza nesta quinta-feira (18) um grande ato em Belo Horizonte (MG), na Praça da Estação. Sobre sua aliança com o ex-prefeito da capital mineira, Alexandre Kalil (PSD), candidato a governador do estado, o ex-presidente rasgou elogios ao companheiro. "O Kalil é um cara muito sincero, muito digno, corajoso, e que fez um excelente trabalho como prefeito de Belo Horizonte. É um cara com muita disposição de botar a mão na massa, de fazer acontecer. Ele e o Alexandre Silveira são os meus candidatos aqui em Minas porque são pessoas com capacidade de diálogo e disposição para o trabalho. Que é o que a gente precisa para superar as tragédias criadas por este desgoverno".

