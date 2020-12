'Não tem dimensão humana', diz Maia sobre Bolsonaro após ataque a Dilma

247 - O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), criticou Jair Bolsonaro pelo Twitter nesta terça-feira (29) após o ataque do chefe do Executivo à ex-presidente Dilma Rousseff.

"Bolsonaro não tem dimensão humana. Tortura é debochar da dor do outro. Falo isso porque sou filho de um ex-exilado e torturado pela ditadura. Minha solidariedade a ex-presidente Dilma. Tenho diferenças com a ex-presidente, mas tenho a dimensão do respeito e da dignidade humana", escreveu Maia.

Na segunda-feira (28), Bolsonaro ironizou a tortura sofrida por Dilma e demais vítimas da ditadura militar brasileira. A ex-presidente respondeu.

