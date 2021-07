Negociadores da Davati comemoraram enriquecimento com venda de vacinas ao Brasil: "últimos dias de pobre!"

Dominghetti e outros dois contatos, identificados como “Amauri Vacinas Embaixada” e “Andrei Compra Vacina”, trocaram mensagens comemorando os valores que receberiam com a compra de vacinas pelo Ministério da Saúde por meio da Davati edit

247 - Mensagens extraídas pela CPI da Covid do telefone celular do policial militar Luiz Paulo Dominghetti, suposto representante da Davati Medical Supply, empresa que teria oferecido ao governo Jair Bolsonaro 400 milhões de doses da vacina da AstraZeneca contra a Covid-19, mostram figuras envolvidas na negociação celebrando o montante que esperavam receber com a transação.

“Bora reservar o jaguar e uma casa em Brasília. kkkkk…”, diz Dominghetti em uma das mensagens obtidas pela Veja. Um contato identificado como “Amauri Vacinas Embaixada” diz que não gastará o dinheiro da mesma maneira. Outro interlocutor, identificado como “Andrei Compra Vacina”, diz na sequência: “últimos dias de pobre! kkk”.

Em mensagens exibidas pela GloboNews, Jair Bolsonaro é citado nas conversas: "o dono da Davati enviou e-mails pessoalmente. Segundo informações o próprio presidente Bolsonaro já foi informado das vacinas". O PM, representante da Davati, também disse que chegou a receber informações do "gabinete" de Bolsonaro.

Outras mensagens mostram que Dominghetti negociava venda de vacinas com a Havan, do bolsonarista Luciano Hang.

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.