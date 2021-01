'Nem nos meus piores pesadelos pensei acontecer', diz médica sobre falta de oxigênio em Manaus

“Isso é uma coisa que vai ficar uma cicatriz eterna nos nossos corações", afirmou uma médica do Hospital Universitário Getúlio Vargas (HUGV), em Manaus, capital do Amazonas edit

247 - A médica residente Gabriela Oliveira, do Hospital Universitário Getúlio Vargas (HUGV), em Manaus, capital do Amazonas, relatou o caos vivenciado na região por conta da falta de oxigênio nos hospitais, que está fazendo com que os pacientes morram nos leitos.

"O que eu vivi hoje, nem nos meus piores pesadelos eu pensei que poderia acontecer. Não ter como assistir paciente, não ter palavras para acalentar um familiar. Isso é uma coisa que vai ficar uma cicatriz eterna nos nossos corações", contou.

A Força Aérea Brasileira (FAB) vai transportar para outros sete estados 750 pacientes com Covid-19 atualmente internados em Manaus, no Amazonas. O Ministério da Saúde solicitou que os estados recebessem os doentes.

Em live nas redes sociais, o governador do Amazonas, Wilson Lima, anunciou toque de recolher em Manaus, proibindo o comércio e a circulação de pessoas das 19h até às 6h. A média móvel de mortes no estado cresceu 183% nos últimos sete dias.

