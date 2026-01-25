“Nem os céus aguentam mais tanta hipocrisia”, diz Fernanda Melchiona

247 - A deputada federal Fernanda Melchionna (PSOL-RS) criticou a realização do que chamou de "marcha da Papuda", que ocorreu mesmo diante de previsões meteorológicas adversas e alertas de risco.

Em suas redes sociais, a parlamentar afirmou que os organizadores mantiveram o ato por “cálculo político”, colocando participantes em perigo.

Na avaliação de Melchionna, a decisão de manter a mobilização ignorou os alertas climáticos e expôs pessoas a riscos evitáveis. Em sua publicação, a deputada escreveu: “Nem os céus aguentam mais tanta hipocrisia. A Marcha da Papuda aconteceu apesar de todos saberem da previsão do tempo e dos riscos envolvidos”, escreveu.

A parlamentar também responsabilizou diretamente os organizadores e o deputado Nikolas Ferreira pela condução do ato. Segundo ela, “Nikolas e os organizadores mantiveram a caravana golpista, colocando pessoas em perigo por puro cálculo político e irresponsabilidade.”

Melchionna ainda destacou o que classificou como uma contradição dos organizadores e participantes do ato ao mencionar o atendimento às pessoas atingidas. “Agora, ironicamente, é o SUS, sistema que eles atacam diariamente, que está atendendo os atingidos por um raio,” afirmou a deputada, relacionando o episódio ao papel do Sistema Único de Saúde no atendimento emergencial.

A deputada defendeu a adoção de medidas concretas contra os responsáveis pela mobilização. “É preciso responsabilizar politicamente e juridicamente quem incentivou, organizou e manteve o ato, mesmo diante dos alertas,” declarou Melchionna, reforçando a necessidade de apuração de responsabilidades pelo ocorrido.