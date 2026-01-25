“O que Nikolas Ferreira fez foi de uma completa irresponsabilidade”, diz Pedro Rousseff

247 - O vereador Pedro Rousseff rechaçou a conduta do deputado federal Nikolas Ferreira após um ato realizado em Brasília, classificando a mobilização como um gesto de “completa irresponsabilidade” e responsabilizando o parlamentar por colocar em risco a vida de dezenas de pessoas.

“O que Nikolas Ferreira fez hoje em Brasília é de uma completa irresponsabilidade”, afirmou o vereador. Segundo ele, a manifestação resultou em pessoas hospitalizadas. “Colocou a vida de dezenas de pessoas em risco que estão nesse momento hospitalizadas”, disse.

Pedro Rousseff afirmou ainda que, caso haja agravamento do estado de saúde dos participantes, Nikolas Ferreira deverá responder judicialmente. “Quero falar pra vocês que, se depender de mim, Nikolas terá que responder na Justiça e criminalmente caso qualquer coisa aconteça com essas pessoas”, declarou.

Na sequência, o vereador comparou o episódio a outro caso recente envolvendo mobilizações com risco à integridade física dos participantes. “Assim como quando Pablo Marçal levou dezenas de pessoas para poder subir o monte e delas morreu, ele respondeu na Justiça por isso”, afirmou.

Pedro Rousseff disse esperar que o deputado esteja preocupado com as consequências do ato. “Então eu espero muito que Nikolas esteja de fato orando pela vida dessas pessoas que estão agora entre a vida e a morte”, afirmou.

O vereador também ressaltou que, como organizador da caminhada, o parlamentar tem responsabilidade direta sobre a segurança dos participantes. “Nikolas é o dono, sim, dessa caminhada, mas deve também zelar pela segurança e pela saúde de todo mundo que está lá”, disse.

Ao final da gravação, Pedro Rousseff pediu que o vídeo fosse amplamente compartilhado. “Compartilha ao máximo esse vídeo, gente, porque se qualquer coisa acontecer, Nikolas vai ter que responder por isso”, concluiu.

Nikolas terá que responder CRIMINALMENTE caso qualquer coisa aconteça com essas pessoas hospitalizadas
January 25, 2026




