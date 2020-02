"Nenhuma chance", diz Maia sobre colocar em pauta anistia para policiais amotinados

Pesidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), disse que não “nenhuma chance” de colocar em pauta projetos que tratem de anistia para os policiais militares amotinados no Ceará. Atualmente, ao menos dois projetos sobre o assunto tramitam no Congresso edit

247 - O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), disse que não “nenhuma chance” de colocar em pauta projetos que tratem de anistia para os policiais militares amotinados no Ceará. Segundo reportagem do jornal O Globo, pelo menos dois projetos que tratam da anistia a policiais que participaram de paralisações nos últimos anos tramitam no Congresso.

A greve de militares é considerada inconstitucional. Além disso, em 2017, o Supremo Tribunal Federal (STF) julgou ilegais as paralisações de policiais civis e agentes penitenciários.

Nesta sexta-feira, após os governadores do Rio de Janeiro, Bahia, Piauí e do Maranhão afirmarem que iriam enviar policiais militares para fazer a segurança no Ceará, Jair Bolsonaro recuou do que disse ontem e prorrogou por mais uma semana a operação de Garantia da Lei e da Ordem (GLO) no Estado, uma vez que os motins dos agentes de segurança pública continua ativo.