Nikolas afronta decisão judicial ao usar celular com Bolsonaro e ataca Globo, que mostrou imagens

247 - O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) divulgou uma nota em tm agressivo após a TV Globo exibir imagens em que ele aparece utilizando um celular durante visita ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). No texto, o extremista ataca a emissora e afirma ter sido alvo de uma violação de privacidade, negando qualquer descumprimento de ordem judicial, mesmo com tais direcionamentos já estando previamente estabelecidos.

“Quanto à narrativa de suposto descumprimento de decisão judicial, esclarecemos que não houve comunicação prévia de qualquer restrição ao uso de celular, nem por parte do Judiciário, nem pelos agentes responsáveis pela fiscalização durante a visita.”, disse.

As imagens exibidas pelo Jornal Nacional mostram Nikolas conversando com Bolsonaro na área externa da residência onde o ex-presidente cumpria prisão domiciliar, manipulando o celular de forma aparente e contínua — conduta que contrariaria a determinação judicial sobre o uso de aparelhos de comunicação.

A deputada Erika Hilton (PT-SP) protocolou uma notícia-crime no Supremo Tribunal Federal contra Nikolas após a divulgação das imagens. O encontro ocorreu na sexta-feira (21), poucas horas antes da tentativa de violação da tornozeleira eletrônica que resultou na prisão preventiva de Bolsonaro no sábado (22).

O STF ainda não se manifestou sobre o pedido.