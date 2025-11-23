Nikolas Ferreira visitou Bolsonaro horas antes da prisão e usou celular durante encontro

247 - Jair Bolsonaro (PL) recebeu a visita do deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) na véspera de ser preso. Imagens divulgadas pelo Jornal Nacional, da TV Globo mostram o encontro ocorrido na sexta-feira (21), na residência de Bolsonaro em Brasília, e foi registrado por câmeras que mostraram o parlamentar utilizando o celular, comportamento proibido por decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.

A visita ganhou relevância porque aconteceu poucas horas antes de Bolsonaro ser detido neste sábado (22) por determinação de Moraes, que apontou descumprimento de medidas impostas na prisão domiciliar.

As cenas exibidas pela TV Globo mostram Bolsonaro e Nikolas conversando na área externa da casa. Durante o diálogo, o deputado aparece manuseando o celular, item vetado desde agosto, quando Moraes determinou que ele não poderia ter acesso a aparelhos eletrônicos ou redes sociais.

O uso do celular por pessoas em contato direto com o monitorado também foi considerado uma forma de burla ao controle da prisão domiciliar.

A decisão de Moraes estabelecia que Bolsonaro estava proibido de acessar ou permitir que terceiros utilizassem dispositivos que pudessem colocar em risco o cumprimento das medidas, o que transforma as imagens em possível nova linha de investigação.