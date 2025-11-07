Racha na direita: Eduardo diz que Nikolas quer "se livrar" de Bolsonaro

247 - O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) reacendeu a tensão dentro do Partido Liberal ao compartilhar uma postagem nas redes sociais acusando o colega Nikolas Ferreira (PL-MG) de tentar se desvincular de Jair Bolsonaro (PL).

De acordo com o Metrópoles, a publicação afirmava que “a briga na direita que todos estão vendo é simples. Nikolas quer se livrar do Bolsonaro de vez. Ele está liderando uma dissidência, e vários políticos mais jovens estão com ele. O problema? O de sempre: ‘Temos que nos descolar do Bozo sem perder o eleitor.’ Eles querem continuar sendo eleitos pelos bolsonaristas, mas não querem mais prestar contas ao Bolsonaro”.

Racha entre aliados e novas críticas

Essa não é a primeira vez que Eduardo Bolsonaro critica publicamente o colega mineiro. Em julho deste ano, o parlamentar já havia declarado ser “triste ver a que ponto o Nikolas chegou”, sinalizando um desgaste crescente na relação entre ambos.

A tensão entre as alas do PL reflete um embate geracional dentro da direita, entre os aliados mais próximos do ex-presidente e os jovens parlamentares que buscam construir uma imagem política mais independente.

Relatório da PF cita mensagens entre pai e filho

A crise ganhou novos contornos com a divulgação do relatório da Polícia Federal (PF) que embasou o indiciamento de Jair e Eduardo Bolsonaro por coação. O documento aponta que o deputado paulista compartilhou com o pai mensagens contendo críticas à Nikolas, reforçando o desconforto com o comportamento do mineiro.

Segundo a investigação, as trocas ocorreram em 17 de julho, via WhatsApp. Eduardo teria enviado dois links da rede X que criticavam a ausência de Nikolas em manifestações pró-Bolsonaro, além de posts que sugeriam uma tentativa de “descolar” sua imagem do ex-presidente.

Em uma das mensagens repassadas por Eduardo, o texto dizia: “Divulgar a manifestação na Av. Paulista, zero. Divulgar palestra em Curitiba, vale até repostar o Silvio Grimaldo. Jair Bolsonaro está em BH, já já veremos na prática a arte de ‘colar no Bozo’ pra depois ‘descolar do Bozo’”.