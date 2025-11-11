Moraes permite visita de Nikolas a Bolsonaro em prisão domiciliar

247 - O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes permitiu ao deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) que visite o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em sua residência, em Brasília-DF, onde cumpre prisão domiciliar, antes da execução penal, informou o jornalista Igor Gadelha, do portal Metrópoles. Bolsonaro foi condenado a mais de 27 anos pelo STF por liderar a trama golpista.

Moraes também autorizou as visitas dos deputados federais Alfredo Gaspar, presidente da CPMI (Comissão Parlamentar Mista de Inquérito) do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), Marcel Van Hattem (Novo-RS), a influenciadora de extrema direita Bárbara Destefani e o ex-ministro de Minas e Energia Adolfo Sachsida. Além disso, o senador Magno Malto foi autorizado a visitar o ex-presidente.

Gaspar, contudo, já havia dito que não visitaria Bolsonaro enquanto estivesse na função de relator da CPI do INSS.