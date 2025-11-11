Moraes avalia mandar Bolsonaro para a “Papudinha”

247 - Após visita às instalações do Complexo Penitenciário da Papuda, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes teria decidido o local onde pretende que o ex-presidente Jair Bolsonaro cumpra eventual pena. De acordo com a coluna do jornalista Igor Gadelha, do Metrópoles, Moraes deve encaminhar o ex-mandatário para a carceragem do 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, conhecido como “Papudinha”.

O local já foi utilizado em 2023 para a prisão preventiva do ex-ministro da Justiça Anderson Torres, que permaneceu detido por quatro meses sob ordem de Moraes no inquérito que investiga a tentativa de golpe de 8 de janeiro. O ex-mandatário ofi condenado a uma pena de 27 anos e três meses de prisão por tramar um golpe de Estado.

Chefe de gabinete inspecionou áreas da Papuda

Antes da definição, Moraes enviou sua chefe de gabinete para vistoriar as dependências do complexo penitenciário. A visita teria ocorrido dias antes de a Primeira Turma do STF julgar os embargos de declaração apresentados pela defesa de Bolsonaro. A inspeção incluiu três setores diferentes da Papuda: a Papudinha, o bloco de segurança máxima — onde ficaram detidos nomes conhecidos — e uma terceira área que também poderia abrigar o ex-mandatário, dependendo das condições estabelecidas pela Corte.

Expectativa de prisão curta e retorno ao regime domiciliar

Fontes próximas a Bolsonaro afirmam que, caso o STF determine o cumprimento de pena, a tendência é que Moraes mantenha o ex-mandatário apenas por algumas semanas na Papudinha. Em seguida, o magistrado poderia restabelecer o regime de prisão domiciliar, como já ocorreu anteriormente. Atualmente, Jair Bolsonaro está em prisão domiciliar e cumpre medidas restritivas em sua residência, em Brasília.