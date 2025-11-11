Bolsonaro completa 100 dias em prisão domiciliar

247 - Jair Bolsonaro (PL) completa nesta terça-feira (11) 100 dias em prisão domiciliar. A medida foi determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), e impõe uma série de restrições ao ex-mandatário, incluindo a proibição de usar celular e manter contato com outros investigados. As informações são da CNN Brasil.

A prisão domiciliar foi decretada após Bolsonaro descumprir medidas judiciais vinculadas ao inquérito que investiga a atuação de seu filho, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), em ataques ao sistema Judiciário. O parlamentar foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República (PGR), e o episódio levou Moraes a impor as restrições atuais ao ex-presidente.

Medidas não estão ligadas à condenação por tentativa de golpe

As determinações impostas a Bolsonaro não se relacionam diretamente à sua condenação de 27 anos e três meses de prisão pelo STF, sob a acusação de liderar um plano de golpe de Estado. Mesmo assim, a defesa do ex-presidente estuda pedir que o período de prisão domiciliar seja considerado para abatimento da pena no futuro.

Desde a condenação, em 13 de outubro, a defesa tentou, sem sucesso, revogar as medidas cautelares. Moraes rejeitou o pedido, afirmando que a manutenção da prisão domiciliar é “necessária e adequada” diante do risco de fuga e da gravidade dos atos atribuídos ao ex-presidente.

Restrições e monitoramento

Durante o período de prisão domiciliar, Bolsonaro deixou sua residência três vezes para atendimento médico — duas com autorização judicial e uma em caráter emergencial. Fora essas situações, ele só pode receber visitas mediante permissão expressa de Moraes. Entre os visitantes, estão aliados políticos e um grupo de oração que se reúne semanalmente às quartas-feiras.

Além da tornozeleira eletrônica, Bolsonaro está impedido de acessar redes sociais, frequentar embaixadas ou consulados, e manter contato com embaixadores e autoridades estrangeiras. Também é vedado o uso de qualquer canal indireto de comunicação, inclusive por intermédio de terceiros.