Aliados temem prisão iminente de Bolsonaro em regime fechado

247 - Aliados de Jair Bolsonaro (PL) demonstram crescente pessimismo quanto à possibilidade de evitar sua prisão em regime fechado. A decisão segue a condenação imposta pelo Supremo Tribunal Federal (STF), que aplicou pena de 27 anos e três meses. O prazo para a análise dos embargos de declaração se encerra no dia 14, mas todos os ministros da Corte já votaram pela rejeição do recurso.

Segundo a CNN Brasil, o ambiente no entorno do ex-mandatário é de apreensão sobre a decisão do ministro Alexandre de Moraes, responsável por definir onde Bolsonaro cumprirá sua pena. Entre as possibilidades estão o Complexo Penitenciário da Papuda e a Superintendência da Polícia Federal.

Estratégia semelhante à de Collor

Segundo a reportagem, aliados de Bolsonaro veem no caso do ex-presidente Fernando Collor de Mello um precedente. Collor foi preso em regime fechado em abril deste ano, mas obteve prisão domiciliar uma semana depois, amparado por questões médicas .“A expectativa, segundo a jornalista Isabel Mega, da CNN Brasil,” é de que a defesa de Bolsonaro possa seguir estratégia similar, alegando fragilidades em sua condição de saúde”. A estratégia jurídica é vista por apoiadores como a única alternativa viável diante da rejeição dos recursos no STF e da dificuldade de mobilizar apoio político.

Direita desmobilizada e anistia enfraquecida

Nos bastidores, bolsonaristas reconhecem o enfraquecimento das articulações à direita. A pauta da anistia, antes amplamente defendida, perdeu força no Congresso Nacional. Parlamentares que antes se mobilizavam em defesa do ex-presidente agora enfrentam resistência e falta de engajamento popular.

Aliados mais próximos avaliam que a situação de Bolsonaro se agravou com a ausência de manifestações significativas e com o isolamento político crescente. O ex-mandatário completa 100 dias em prisão domiciliar nesta terça-feira (11) e pode, em breve, ser transferido para um presídio, caso o STF confirme o regime fechado.