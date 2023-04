Nikolas Ferreira pede socorro a Elon Musk contra o PL das fake news

Apoie o 247

247 - O deputado federal bolsonarista Nikolas Ferreira (PL-MG) utilizou sua conta no Twitter para fazer um apelo ao empresário Elon Musk, o dono da rede, para combater o Projeto de Lei das Fake News, uma das principais pautas da Câmara dos Deputados nesta terça-feira (25) .

"Para Elon Musk: A Câmara dos Deputados do Brasil está prestes a expulsar as plataformas de mídia social do país; a liberdade de expressão está sob ataque severo. O Projeto de Lei da Censura é patrocinado por um membro do Partido Comunista; não podemos deixar o Brasil virar China!", escreveu o parlamentar de extrema direita.

O projeto em questão vem gerando debates entre políticos e sociedade civil, sendo principalmente criticado por bolsonaristas. A proposta prevê, entre outros tópicos, a criação de mecanismos para combater a disseminação de informações falsas e a manipulação de dados nas redes sociais.

Elon Musk é conhecido por ser um defensor da liberdade irrestrita de expressão na internet. Ele comprou o Twitter recentemente e vem mudando as políticas da plataforma, abrindo mais espaço para discursos de extrema direita, que muitas vezes acabam esbarrando no racismo, nazismo, xenofobia, entre outros.

Uma reportagem da jornalista Julia Dualibi no portal g1 no início deste mês mostrou, por exemplo, que uma advogada do Twitter causou espanto nas autoridades brasileiras durante uma reunião no Ministério da Justiça ao alegar que um perfil com foto de assassinos de crianças (perpetradores dos massacres em escolas) não violava os termos de uso da rede e que não se tratava de apologia ao crime.

