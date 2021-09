"Ninguém é obrigado a cumprir decisões inconstitucionais", diz Lira

Apoie o 247

Por Luciana Lima, Metrópoles - Ao ser questionado nesta quinta-feira (9/9) sobre a fala do presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, condenando a postura do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), disse que “ninguém é obrigado a cumprir decisões inconstitucionais”. No entanto, segundo ele, decisões judiciais “corretas” devem ser cumpridas, “mesmo que se recorra delas”.

“Essa é uma análise que o STF teve da fala [do presidente], assim como existem outras análises e nós vamos esperar para ver os acontecimentos”, disse. A princípio, a assessoria jurídica está observando a fala na íntegra. Já temos alguns posicionamentos que falam que decisões inconstitucionais ninguém é o brigado a cumprir”, disse Lira, antes de dar início à sessão da Câmara destinada a votar o novo Código Eleitoral.

“Uma decisão correta da Justiça, lógico, que todos temos a obrigação de cumprir. Decisão da Justiça, já se diz, se cumpre. Se recorre, mas se cumpre”, disse o presidente da Casa Baixa.

Leia a íntegra no Metrópoles.

Arthur Lira justifica fala de @jairbolsonaro sobre não obedecer ordens judiciais: “ninguém é obrigado a cumprir decisão inconstitucional”.



