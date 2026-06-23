“Ninguém pode morrer por falta de atendimento médico”, diz Lula

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou, nesta terça-feira (23), que a ampliação do acesso a exames, consultas especializadas e tratamento oncológico pelo SUS deve garantir atendimento mais rápido e digno à população, especialmente nas periferias. A declaração foi feita durante a entrega de um acelerador linear de alta tecnologia ao Hospital Santa Marcelina, na Zona Leste de São Paulo.

O equipamento será usado em tratamentos de radioterapia e integra um conjunto de ações voltadas à expansão da assistência especializada na rede pública. Na mesma agenda, Fortaleza, no Ceará, e Sinop, em Mato Grosso, também receberam novos aparelhos para tornar o tratamento oncológico mais rápido e acessível.

“É por isso que a gente está vindo aqui, para garantir que vocês tenham todos os especialistas que a doença exigir, porque ninguém pode morrer por falta de atendimento médico”, disse Lula.

Ao discursar no Hospital Santa Marcelina, Lula afirmou que a chegada de tecnologia avançada à Zona Leste representa a concretização de uma luta antiga por igualdade no acesso à saúde. Segundo ele, a população trabalhadora e mais pobre precisa ter direito aos mesmos serviços disponíveis em outras regiões. “Eu fiz questão de vir aqui, com o ministro Padilha, porque o que está acontecendo no Brasil hoje é um sonho que muitos de nós acalentamos há muito tempo”, declarou.

O presidente disse que o atendimento não pode depender do local de moradia, da renda, da cor, da religião ou da posição política do paciente. Ao comentar o acelerador linear entregue ao hospital, comparou o equipamento com a estrutura usada por ele em Brasília. “A máquina em que vocês vão fazer radioterapia aqui na Zona Leste é muito mais moderna do que aquela em que eu faço em Brasília. Eu acabei de fazer 15 sessões de radioterapia, numa demonstração de que nós não estamos fazendo favor”, afirmou.

Lula também defendeu o programa Agora Tem Especialistas, criado para reduzir o tempo de espera por consultas, exames e procedimentos especializados no SUS. Ele disse que a demora entre a primeira consulta, o acesso ao especialista e a realização de exames pode comprometer o tratamento de pacientes em situação grave. “A morte é implacável se não houver o remédio e o tratamento corretos”, disse.

Segundo o presidente, o governo quer encurtar o caminho entre o diagnóstico e o tratamento, evitando que pacientes aguardem meses por atendimento. “A pessoa não pode demorar muito. Se está doente, se está detectando a doença, então tem que ter logo o especialista, a segunda consulta, a terceira consulta”, afirmou.

Além do acelerador linear, o governo anunciou a aquisição de 20 aparelhos de ressonância magnética para distribuição em todas as regiões do país, a certificação do Hospital Santa Marcelina como Hospital de Ensino Nível 1 e a assinatura do termo de execução de crédito financeiro para a Casa de Saúde Santa Marcelina. As ações somam R$ 166,7 milhões em investimentos por meio dos programas Agora Tem Especialistas e Novo PAC Saúde.

Lula afirmou ainda que o Estado deve buscar a população onde ela vive. Ele citou a previsão de 150 carretas equipadas para exames até o fim do ano, com atenção especial à saúde das mulheres, além de 800 vans odontológicas para atendimento nas periferias. “A gente não vai esperar que a pessoa nos procure. Nós vamos procurar as pessoas”, disse.

Ao tratar da saúde bucal, Lula defendeu que tecnologias modernas, como próteses feitas em impressoras 3D, também cheguem aos usuários do SUS. “O que a gente está tentando fazer é fazer com que as pessoas sejam tratadas de forma civilizada”, afirmou.

O presidente disse que a entrega ao Santa Marcelina não é uma ação isolada e que a radioterapia será ampliada em todos os estados. “O que está acontecendo aqui, essa máquina de fazer radioterapia, não é só aqui no Santa Marcelina. Em todos os estados brasileiros vai ter”, declarou.