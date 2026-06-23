'Adversário de Lula na eleição não será Flávio Bolsonaro, mas sim Donald Trump', alerta Lindbergh (vídeo)

247 – O deputado federal Lindbergh Farias (PT-RJ) divulgou nesta terça-feira (23) uma mensagem de alerta na rede social X, ao repudiar a intenção do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de interferir nas eleições brasileiras.

"Essa eleição não é Lula versus Flávio Bolsonaro, é Lula versus Trump", afirmou o parlamentar. "O Brasil não vai aceitar que Trump interfira nas eleições brasileiras. É grave", acrescentou. "São vendilhões da pátria, já impõem tarifas, sanções e continuam trabalhando contra o Brasil", criticou Lindbergh.

Segundo o petista, "a eleição já gera intenso debate sobre a integridade do sistema eleitoral brasileiro". "Gera um debate sobre a integridade do sistema eleitoral brasileiro e sobre se a disputa será conduzida de uma forma considerada livre e justa por todos os lados."

Movimento perigoso de Trump

O presidente estadunidense compartilhou, em sua conta na Truth Social, um artigo que exalta a ascensão de aliados políticos na América Latina e trata o Brasil como o “próximo grande teste” da influência regional do republicano.

O texto divulgado pelo chefe da Casa Branca foi assinado por John Gizzi, do site norte-americano Newsmax. Na análise, o autor sustenta que Trump somou “8 vitórias em 7 anos” na América Latina e descreve a região como um território de avanço da direita alinhada ao republicano.

Conforme o artigo, a vitória de Abelardo de la Espriella, do Defensores de la Patria, na Colômbia, teria transformado o país na “8ª nação latino-americana em 7 anos a trocar um governo de esquerda por um de centro-direita assumidamente favorável a Trump”. A relação citada pelo colunista inclui ainda El Salvador, Argentina, Equador, Honduras, Bolívia, Chile e Peru.

Articulação entre Flávio Bolsonaro e Pete Hegseth

Pete Hegseth e Flávio Bolsonaro. Foto: Evelyn Hockstein/Reuters I Geraldo Magela/Agência Senado

O deputado também demonstrou indignação com as articulações feitas pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) nos Estados Unidos e recordou que, em 25 de outubro de 2025, o parlamentar da extrema direita respondeu a uma postagem do secretário de Defesa dos EUA, Pete Hegseth, e pediu que atacassem barcos supostamente carregados com drogas no estado do Rio de Janeiro.

Na ocasião, Flávio Bolsonaro publicou uma mensagem na rede social X em resposta a Hegseth. "Que inveja! Ouvi dizer que há barcos como este aqui no Rio de Janeiro, na Baía de Guanabara, inundando o Brasil com drogas. Você não gostaria de passar alguns meses aqui nos ajudando a combater essas organizações terroristas?", escreveu o parlamentar.

Muito grave que o Trump sinalize que pode interferir nas eleições brasileiras deste ano e levante suspeitas infundadas sobre o nosso sistema eleitoral, alimentando narrativas falsas de insegurança nas urnas. O povo brasileiro não vai permitir nenhum tipo de ingerência externa,… pic.twitter.com/IFGelGwEHG — Lindbergh Farias (@lindberghfarias) June 23, 2026

Datafolha mostra rejeição a ações dos EUA no Brasil

O parlamentar também manifestou apoio aos dados da pesquisa Datafolha que apontou que 74% dos entrevistados rejeitam a possibilidade de os Estados Unidos realizarem operações contra integrantes dessas organizações em território brasileiro sem autorização do governo nacional.

O Datafolha ouviu 2.004 pessoas em 139 municípios nos dias 17 e 18 de junho. A margem de erro é de dois pontos percentuais. O levantamento tem registro no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-09956/2026.

Intenções de voto

Levantamentos eleitorais recentes indicam vantagem do presidente Lula (PT) em diferentes cenários de disputa presidencial. Pesquisa Datafolha divulgada no último sábado (20) apontou que o presidente venceria todos os adversários testados em eventuais confrontos de segundo turno.

Outros institutos também registraram vantagem de Lula sobre o senador Flávio Bolsonaro. A Pesquisa CNT de Opinião, conduzida pelo Instituto MDA, mostrou o presidente com 12,5 pontos à frente do parlamentar. Já a pesquisa Quaest, contratada pela Genial Investimentos, indicou uma diferença de seis pontos percentuais entre os dois.

No cenário de primeiro turno avaliado pela Quaest, Lula aparece com 39% das intenções de voto. Flávio Bolsonaro registra 29%. Na sequência, Renan Santos (Missão) e Ronaldo Caiado (PSD) têm 3% cada. Aécio Neves (PSDB) e Romeu Zema (Novo) aparecem com 2% cada um.

Augusto Cury (Avante), Joaquim Barbosa (DC) e Samara Martins (UP) somam 1% cada. O levantamento também aponta 10% de eleitores indecisos. Brancos, nulos e pessoas que afirmaram não votar em nenhum dos nomes apresentados totalizam 9%.