Datafolha mostra Lula vencedor contra todos os adversários no segundo turno

247 – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) venceria todos os adversários testados em eventuais cenários de segundo turno na eleição presidencial de 2026, segundo pesquisa Datafolha divulgada neste sábado (20). O levantamento mostra Lula à frente de Flávio Bolsonaro (PL), Ronaldo Caiado (PSD) e Romeu Zema (Novo), confirmando a vantagem do presidente nas disputas diretas.

A pesquisa, publicada pela Folha de S.Paulo, foi realizada nos dias 17 e 18 de junho, com 2.004 entrevistados em 139 cidades. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e o levantamento está registrado no TSE sob o número BR-09956/2026.

Lula lidera contra Flávio Bolsonaro

No principal cenário de segundo turno, Lula aparece com 47% das intenções de voto, contra 43% de Flávio Bolsonaro. O placar repete o resultado observado há um mês, indicando estabilidade na disputa direta entre o presidente e o senador bolsonarista.

Brancos e nulos somam 8%, enquanto 1% dos entrevistados respondeu não saber. A diferença de quatro pontos mantém Lula à frente, ainda em um cenário de forte polarização política e alta rejeição entre os dois principais nomes da disputa.

Flávio Bolsonaro havia conseguido empatar com Lula em abril, mas perdeu terreno após a revelação do caso Dark Horse, relacionado ao pedido de dinheiro feito a Daniel Vorcaro, do Banco Master, para financiar um filme sobre Jair Bolsonaro. Desde então, Lula retomou vantagem no confronto direto.

Presidente também supera Caiado

O Datafolha também testou uma disputa entre Lula e Ronaldo Caiado. Nesse cenário, o presidente aparece com 47%, enquanto o ex-governador de Goiás registra 41%. Brancos e nulos somam 10%, e 2% disseram não saber.

A diferença entre Lula e Caiado é de seis pontos. Na pesquisa anterior, o presidente tinha 48%, contra 39% do adversário, o que representava uma vantagem de nove pontos. Houve, portanto, uma oscilação, mas Lula permanece em primeiro lugar na simulação.

O resultado mostra que, mesmo diante de um nome da direita com perfil distinto do bolsonarismo familiar, o presidente preserva maioria no cenário decisivo.

Vantagem mais ampla contra Zema

Contra Romeu Zema, Lula registra 48%, enquanto o ex-governador de Minas Gerais aparece com 39%. Brancos e nulos somam 11%, e 2% dos entrevistados não souberam responder.

Nesse caso, a diferença é de nove pontos, a mesma verificada na rodada anterior. O resultado indica estabilidade e reforça a capacidade de Lula de vencer um adversário identificado com a direita liberal e com setores empresariais.

Entre os três cenários testados, a maior vantagem de Lula ocorre justamente contra Zema. O presidente mantém desempenho mais forte e amplia a distância em relação ao ex-governador mineiro.

Segundo turno confirma vantagem competitiva de Lula

Os cenários de segundo turno são decisivos porque medem a capacidade dos candidatos de ampliar apoio para além de suas bases iniciais. Nesse aspecto, o Datafolha mostra Lula em posição favorável.

O presidente vence tanto o representante mais direto do bolsonarismo, Flávio Bolsonaro, quanto nomes da direita tradicional ou liberal, como Caiado e Zema. Isso indica que Lula preserva competitividade em diferentes configurações eleitorais.

O desempenho também sugere que, apesar da polarização e dos ataques da oposição, Lula mantém capacidade de agregar votos em uma disputa final. Essa vantagem é especialmente relevante em uma eleição na qual a rejeição continua elevada entre os principais nomes.

Polarização permanece intensa

O Datafolha mostra que Lula e Flávio Bolsonaro estão tecnicamente empatados em rejeição. Quando os entrevistados são perguntados sobre em quem não votariam de jeito nenhum, Flávio aparece com 48%, enquanto Lula registra 46%. A margem de erro é de dois pontos percentuais.

Aécio Neves aparece em terceiro lugar nesse índice, com 23%. Zema é rejeitado por 17%, e Caiado por 14%. Os números revelam que a polarização segue sendo um fator central da eleição.

Mesmo com rejeição elevada, Lula mantém vantagem nos cenários de segundo turno. Isso reforça a leitura de que o presidente conserva uma base ampla o suficiente para superar adversários em disputas diretas.

Disputa nacional segue favorável ao presidente

A menos de dois meses do início da campanha, Lula e Flávio Bolsonaro vêm travando disputas em temas como soberania, Pix e segurança pública. Flávio tem buscado reanimar sua base conservadora com propostas de linha dura, enquanto Lula tenta reforçar sua presença nacional com ações de governo e inaugurações de obras.

O Datafolha mostra, porém, que essas movimentações ainda não alteraram a posição central da corrida. Lula segue liderando contra todos os adversários testados no segundo turno, o que confirma seu favoritismo relativo no momento.

Embora pesquisas eleitorais não sejam previsões do resultado final, os dados apontam para um quadro em que o presidente entra na fase pré-eleitoral em vantagem. Ele lidera o primeiro turno e vence todas as simulações de segundo turno, consolidando-se como o candidato mais competitivo da disputa presidencial de 2026.