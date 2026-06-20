Lula consolida vantagem de dez pontos sobre Flávio Bolsonaro no primeiro turno

247 – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) mantém liderança isolada na disputa presidencial de 2026, segundo pesquisa Datafolha divulgada neste sábado (20). No cenário mais provável de primeiro turno, Lula aparece com 41% das intenções de voto, contra 31% de Flávio Bolsonaro (PL), abrindo uma vantagem de dez pontos percentuais sobre o principal nome da oposição.

O levantamento, publicado pela Folha de S.Paulo, ouviu 2.004 eleitores em 139 cidades, nos dias 17 e 18 de junho. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e a pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-09956/2026.

Liderança isolada no campo nacional

O resultado confirma que Lula e Flávio Bolsonaro seguem como os dois nomes centrais da corrida presidencial. No entanto, o presidente aparece em posição mais confortável, com vantagem expressiva no primeiro turno e distância significativa em relação aos demais candidatos testados.

Depois de Lula, com 41%, e Flávio, com 31%, aparecem Ronaldo Caiado (PSD) e Renan Santos (Missão), ambos com 3%. Em seguida vêm Romeu Zema (Novo), Aécio Neves (PSDB), Samara Martins (UP) e Augusto Cury (Avante), todos com 2%.

Joaquim Barbosa (DC), Cabo Daciolo (Mobiliza) e Rui Costa Pimenta (PCO) registram 1% cada. Hertz Dias (PSTU) e Edmilson Costa (PCB) não pontuaram. Brancos e nulos somam 7%, enquanto 4% dos entrevistados disseram não saber em quem votar.

Força eleitoral de Lula atravessa a polarização

A vantagem de Lula ocorre em um cenário de forte polarização, no qual Flávio Bolsonaro se consolida como principal representante do campo bolsonarista. Ainda assim, o presidente mantém dianteira de dois dígitos, o que reforça a resiliência de sua base eleitoral.

O desempenho de Lula indica que o presidente preserva uma posição nacional robusta, sustentada por segmentos sociais nos quais historicamente apresenta bom desempenho, como eleitores de menor renda, Nordeste, mulheres, estudantes, donas de casa, pretos, homossexuais e bissexuais.

A liderança de dez pontos também mostra que, apesar da ofensiva da oposição em temas como segurança pública, Pix e soberania, o presidente segue como o nome mais competitivo da disputa.

Flávio estanca perdas, mas não reduz distância

O levantamento mostra estabilidade em relação à pesquisa anterior. Na rodada passada, Lula tinha 40%, enquanto Flávio Bolsonaro aparecia com os mesmos 31%. Agora, o presidente oscilou um ponto para cima, dentro da margem de erro, enquanto o senador permaneceu no mesmo patamar.

A estabilidade pode ser lida como uma contenção de danos para Flávio Bolsonaro, que havia sofrido desgaste após o caso Dark Horse, nome do filme sobre Jair Bolsonaro que teria motivado pedido de dinheiro a Daniel Vorcaro, do Banco Master. Mesmo assim, o senador não conseguiu reduzir a distância em relação a Lula.

No primeiro turno, a diferença entre os dois, que havia chegado a nove pontos na rodada anterior, passou agora a dez pontos. Para o presidente, o resultado reforça a liderança; para o campo bolsonarista, mostra dificuldade de avançar além de sua base mais fiel.

Demais candidatos seguem distantes

Outro ponto relevante do levantamento é a baixa pontuação dos demais nomes testados. Caiado e Renan Santos aparecem com 3%, enquanto Zema, Aécio, Samara Martins e Augusto Cury registram 2%. Nenhum deles consegue se aproximar dos dois líderes.

Esse quadro reforça a tendência de uma eleição nacionalizada entre Lula e o bolsonarismo. Até o momento, alternativas da direita tradicional, do centro e de candidaturas menores não demonstram força suficiente para romper a polarização principal.

A entrada de Aécio Neves no cenário, cogitado pelo PSDB para a Presidência, e a substituição de Aldo Rebelo por Joaquim Barbosa no DC não alteraram a estrutura central da disputa. Lula e Flávio seguem isolados no topo.

Retrato do momento favorece o presidente

Como toda pesquisa eleitoral, o Datafolha representa um retrato do momento, e não uma previsão do resultado final das eleições. Ainda assim, os números são importantes porque revelam tendências, medem o ambiente político e ajudam a compreender o posicionamento dos principais candidatos diante do eleitorado.

Neste momento, o retrato favorece Lula. O presidente lidera o primeiro turno com vantagem de dez pontos sobre Flávio Bolsonaro, mantém distância expressiva dos demais adversários e preserva uma base eleitoral sólida em meio à disputa antecipada de 2026.

O resultado confirma que Lula chega ao período pré-campanha em posição de força, com a liderança consolidada no cenário estimulado e capacidade de enfrentar o principal nome da oposição em condição favorável.