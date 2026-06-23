Lindbergh convoca "pressão total" contra Alcolumbre pelo fim da escala 6x1

247 - O deputado federal Lindbergh Farias (PT-RJ) convocou, nesta terça-feira (23), uma mobilização nas redes sociais para pressionar o Senado a avançar com a PEC (Proposta de Emenda à Constituição) que prevê o fim da escala 6x1 no Brasil, em meio à paralisação da proposta sob análise do presidente da Casa, Davi Alcolumbre (União-AP).

Em vídeo publicado nas redes sociais, Lindbergh destacou que a proposta já foi aprovada pela Câmara dos Deputados, mas segue sem tramitação no Senado. Na legenda da publicação, o parlamentar escreveu: “Fim da escala 6x1 já! Hoje é dia de pressão total para destravar o fim da escala 6x1. O Bolsonarismo e Davi Alcolumbre estão agindo para atrapalhar o avanço da PEC. Querem deixar pra depois das eleições, ou seja, para nunca mais. É agora ou nunca!”.

No vídeo, Lindbergh acusa Alcolumbre de bloquear o avanço da matéria. “Nós já tínhamos votado a PEC que acabava com a escala 6x1 na Câmara. Só que o Alcolumbre sentou em cima, não colocou para tramitar no Senado Federal. (...) E a gente sabe. Flávio Bolsonaro, essa turma, está conspirando contra os trabalhadores. Nós temos que voltar com este tema com força, porque tem muitos movimentos e grupos empresariais se organizando contra”, disse o deputado.

PEC está parada no Senado

A PEC que trata do fim da escala 6x1 deve seguir sem avanços no Senado nesta semana. O texto permanece sob análise de Davi Alcolumbre, que ainda não encaminhou a proposta para a CCJ (Comissão de Constituição e Justiça).

Como não há reuniões previstas da comissão para esta semana, a tendência é que a matéria permaneça parada e complete, no próximo sábado (27), um mês desde sua aprovação pela Câmara dos Deputados.

A baixa movimentação no Congresso Nacional também deve impactar a tramitação. O esvaziamento das atividades legislativas ocorre em razão das festividades de São João, do regime de trabalho semipresencial adotado pela Casa e da partida entre Brasil e Escócia pela Copa do Mundo.

Campanha mira parlamentares e redes sociais

No vídeo publicado por Lindbergh, um narrador afirma que o momento é de ampliar a pressão popular sobre deputados e senadores. “Flávio Bolsonaro quer acabar com os direitos dos trabalhadores. O fim da escala 6x1 é para já. É hora de mobilizar as redes sociais, pressionar os deputados e senadores por mais essa conquista do povo brasileiro”, diz a narração.

A peça também associa a resistência à proposta a setores empresariais contrários à ampliação de direitos trabalhistas. “Toda vez que trabalhadores lutaram por mais direitos, a mesma história se repetiu: setores ligados aos patrões diziam que a economia quebraria, que haveria desemprego e prejuízos. (...) Vamos para cima deles para garantir os direitos dos trabalhadores do Brasil”, afirma o narrador.

A mobilização ocorre em meio à cobrança para que o Senado dê andamento à PEC, considerada por seus defensores uma medida central para reorganizar a jornada de trabalho no país e fortalecer a pauta de direitos dos trabalhadores.