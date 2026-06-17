Pacheco descarta relatar PEC do fim da escala 6x1

247 - O senador Rodrigo Pacheco (PSB-MG) afirmou nesta quarta-feira (17) que não será o relator da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que trata do fim da escala de trabalho 6x1. Segundo Pacheco, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), o procurou para discutir a possibilidade de participação na tramitação da PEC da Segurança Pública, mas ressaltou que não há definição sobre a relatoria da proposta.

A PEC da Segurança Pública, que busca constitucionalizar o Sistema Único de Segurança Pública (Susp), ainda não foi encaminhada para relatoria por Alcolumbre. O texto é considerado prioritário pelo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Ao comentar a PEC do fim da escala 6x1, Pacheco afirmou em um evento do LIDE em Brasília: "Há vários senadores que pretendem a relatoria desta proposta do fim da escala 6×1. Eu não estou no rol dos que pediram essa relatoria. Então, eu não serei o relator. O que houve, por parte do presidente Davi Alcolumbre, foi uma ponderação em relação a mim sobre a PEC da Segurança, se eu pudesse contribuir, mas também não é algo definido".