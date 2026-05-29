TV 247 logo
    Selo Fonte Preferida no Google do Brasil 247
      Buscar
      HOME > Sudeste

      Pacheco confirma que não será candidato ao governo de MG e diz que vai encerrar carreira política

      Senador afirma que encerrará a trajetória política ao fim do mandato, em 2027, e também rejeita qualquer perspectiva de ingressar no STF

      Rodrigo Pacheco (Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado)
      Selo Fonte Preferida no Google do Brasil 247

      247 - O senador Rodrigo Pacheco (PSB-MG) anunciou nesta sexta-feira (29) que não disputará o governo de Minas Gerais nas eleições de 2026 e que encerrará sua carreira política ao término do atual mandato no Senado, em 2027. A declaração foi feita durante evento do Lide, em São Paulo, onde o parlamentar também descartou uma eventual indicação ao Supremo Tribunal Federal (STF). As informações são do G1.

      "Tenho uma vida plenamente realizada e é sempre o momento de a gente avaliar ciclos. Há um fechamento de ciclo na política que eu decidi fazer com o sentimento de dever cumprido", afirmou o senador. O anúncio ocorre dez dias após o presidente nacional do Partido dos Trabalhadores (PT), Edinho Silva, declarar que Pacheco não seria candidato ao governo mineiro.

      A manifestação foi interpretada como um reconhecimento de que não houve viabilidade para a construção de uma aliança em torno do nome do parlamentar para a disputa estadual.

      Nome de Lula para Minas

      Ao longo das articulações para as eleições de 2026, Pacheco era apontado por integrantes do governo federal e do PT como o principal nome defendido pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para concorrer ao governo de Minas Gerais.

      Embora nunca tenha assumido oficialmente uma pré-candidatura, o senador reconheceu, em diferentes momentos, que mantinha conversas com dirigentes petistas sobre o tema. Em abril, ele deixou o PSD e ingressou no PSB, legenda do vice-presidente Geraldo Alckmin, movimento que ampliou as especulações sobre uma possível candidatura ao Executivo estadual.

      Ao comentar sua decisão, Pacheco afirmou estar satisfeito com a trajetória construída nos últimos 12 anos. "Fui deputado federal e senador, presidente do Senado e do Congresso Nacional por quatro anos. Tenho uma vida plenamente realizada", declarou.

      Sem planos para o STF

      Questionado sobre uma eventual mudança de posição no futuro, o senador afirmou que a decisão é definitiva. Ele também afastou a possibilidade de ocupar uma cadeira em tribunais superiores.

      "Não tenho nenhuma expectativa ou perspectiva de ingresso em tribunal superior, inclusive no Supremo Tribunal Federal", disse.

      Artigos Relacionados

      Tags

      Acompanhe as
      últimas notícias