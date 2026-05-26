Lula avalia convocar Marília Campos para disputar governo de Minas

247 - Sem conseguir avançar nas negociações com o ex-prefeito de Belo Horizonte Alexandre Kalil (PDT), o PT intensificou a busca por um nome capaz de disputar o governo de Minas Gerais nas eleições de 2026. De acordo com informações publicadas pelo portal Metrópoles, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva considera convocar pessoalmente a ex-prefeita de Contagem Marília Campos para assumir a candidatura ao Palácio Tiradentes.

Segundo a publicação, Lula pretende conversar diretamente com a petista logo após retornar de compromissos oficiais no Amazonas. O presidente cumpre agenda no estado nesta terça-feira (26) e quarta-feira (27), enquanto o núcleo político do governo acompanha a indefinição em Minas, considerada estratégica para o cenário eleitoral nacional.

Marília Campos, que governou Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, vinha trabalhando com a perspectiva de disputar uma vaga ao Senado Federal no próximo pleito. Ainda assim, lideranças do PT avaliam que ela pode se tornar a principal alternativa do partido para fortalecer o palanque de Lula no segundo maior colégio eleitoral do país.

Minas é prioridade para o PT em 2026

A movimentação ocorre em meio à preocupação da legenda com a construção de uma candidatura competitiva em Minas Gerais. O estado é visto como decisivo em eleições presidenciais e historicamente exerce forte influência no resultado nacional.

Nos bastidores, o PT considera essencial consolidar uma candidatura alinhada ao presidente para garantir capilaridade política e ampliar alianças regionais. A falta de definição, porém, tem pressionado o partido diante da proximidade do calendário eleitoral.

Antes de considerar Marília Campos como possível candidata, Lula tentou viabilizar o nome do ex-presidente do Senado Rodrigo Pacheco (PSD-MG). As articulações, no entanto, não prosperaram, levando o partido a abrir diálogo com Alexandre Kalil.

Conversas com Kalil perderam força

Apesar da aproximação inicial com Kalil, integrantes do PT avaliam que as tratativas esfriaram nas últimas semanas. O ex-prefeito de Belo Horizonte chegou a ser visto como um nome capaz de agregar diferentes setores políticos em Minas Gerais.

Sem avanços concretos nas negociações, a direção petista passou a discutir alternativas internas para a disputa estadual. Nesse cenário, Marília Campos ganhou força entre dirigentes e aliados próximos ao presidente.

A ex-prefeita é considerada uma das principais lideranças do PT mineiro e mantém forte ligação com movimentos sociais e setores tradicionais da legenda no estado. A eventual entrada dela na corrida pelo governo pode redefinir a estratégia do partido em Minas para 2026.