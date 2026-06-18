Alcolumbre acumula críticas nas redes por ligação com Vorcaro e travamento da PEC 6x1

247 - O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União), registrou forte desgaste nas redes sociais no primeiro semestre de 2026, em meio à repercussão de acusações envolvendo o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, do Banco Master, e à resistência em acelerar a tramitação da PEC que prevê o fim da escala 6x1. Levantamento da Datrix aponta que 78,6% das menções a Alcolumbre foram negativas entre março e junho, informa a Exame.

De acordo com a pesquisa, apenas 11,9% das menções ao parlamentar tiveram tom positivo no período analisado. Ao todo, o presidente do Senado foi citado em 1,29 milhão de publicações, que geraram 34,6 bilhões de impressões e 4,58 bilhões de interações.

O monitoramento considerou publicações em plataformas como X, Instagram, Facebook, TikTok, Threads, YouTube e portais jornalísticos. Segundo a Datrix, os dois principais fatores de desgaste foram a condução da PEC da escala 6x1 no Senado e a repercussão das acusações divulgadas pela revista Veja envolvendo Vorcaro e o Banco Master.

Em junho, o volume de publicações cresceu de forma acelerada. Somente na primeira metade do mês, foram registradas 407,9 mil postagens sobre Alcolumbre, avanço de 33,9% em relação a maio. O pico ocorreu em 12 de junho, quando 131,9 mil publicações foram contabilizadas em apenas 24 horas.

A Datrix identificou ainda que o X concentrou 77% de todo o volume monitorado e respondeu por 91,8% das publicações registradas em junho. A plataforma foi o principal ambiente de mobilização contra o presidente do Senado.

Escala 6x1 amplia desgaste político

A discussão sobre a PEC que propõe o fim da escala 6x1 foi o tema que mais mobilizou críticas a Alcolumbre. A pauta respondeu por 42,9% de todas as publicações relacionadas ao senador e registrou 75,2% de menções negativas.

A reação ocorre após Alcolumbre não encaminhar imediatamente a proposta para votação em plenário. Nas últimas semanas, o presidente do Senado afirmou que o texto deverá passar por pelo menos uma comissão antes de avançar. Ele também condicionou a tramitação da matéria a uma reunião de líderes para definir a relatoria e buscar um acordo político sobre o conteúdo da PEC.

O posicionamento provocou reação de movimentos favoráveis ao fim da jornada de seis dias de trabalho para um dia de descanso. Nas redes sociais, parte dos usuários passou a interpretar a demora como uma tentativa de retardar ou impedir o avanço da proposta.

A pauta também se tornou alvo de disputa no Congresso. Integrantes do governo defendem a tramitação da PEC, enquanto setores da oposição articulam para evitar uma votação ainda no primeiro semestre. A avaliação de parte dos opositores é que a eventual aprovação da proposta poderia fortalecer politicamente o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Caso Vorcaro eleva menções negativas

Além da pressão em torno da escala 6x1, as acusações envolvendo Daniel Vorcaro intensificaram a rejeição digital a Alcolumbre. Segundo o levantamento, o recorte ligado ao Banco Master representou 20,1% das publicações monitoradas e teve 99,4% de menções negativas, o maior índice entre todos os temas analisados pela consultoria.

A repercussão começou após reportagem da revista Veja afirmar que Vorcaro teria dito às autoridades, durante negociações para um acordo de delação premiada, que transferiu cerca de US$ 30 milhões para uma conta no exterior que seria destinada a Alcolumbre. Segundo a publicação, o suposto repasse estaria relacionado à defesa de interesses do Banco Master.

O presidente do Senado negou as acusações. Em pronunciamento no plenário na terça-feira (16), Alcolumbre afirmou que jamais recebeu qualquer valor do ex-banqueiro e classificou a informação como falsa. O senador também destacou que a delação não foi homologada pelas autoridades.

Apesar da ausência de confirmação das acusações, a repercussão nas redes foi imediata. A Datrix identificou publicações com pedidos de prisão, impeachment e mensagens que associavam o episódio à tramitação da PEC da escala 6x1.

Sentimento negativo se aprofunda em junho

Os dados mostram uma deterioração do sentimento geral em relação a Alcolumbre. O saldo de sentimento, indicador que mede a diferença entre menções positivas e negativas, caiu de -51,7 pontos em maio para -79,4 pontos em junho.

No mesmo período, a parcela de publicações classificadas como francamente negativas subiu de 32,3% para 54,8%. Para a Datrix, o debate digital sobre o presidente do Senado deixou de se concentrar apenas em divergências legislativas e passou a incluir questionamentos sobre sua integridade.

A combinação entre a pressão pela votação da PEC da escala 6x1 e a repercussão das acusações envolvendo Vorcaro transformou Alcolumbre em um dos principais alvos de críticas nas redes sociais no primeiro semestre de 2026.