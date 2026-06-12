Alcolumbre promete processar Vorcaro

247 - O presidente do Senado e do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre (União-AP), divulgou nota na quinta-feira (11) para negar que tenha recebido dinheiro do banqueiro Daniel Vorcaro, ex-controlador do Banco Master, que afirmou em proposta de delação ter enviado R$ 155 milhões ao presidente do Senado, segundo a revista Veja.

A manifestação de Alcolumbre ocorreu após a revista revelar bastidores da negociação do acordo de colaboração de Vorcaro com a Polícia Federal e a Procuradoria-Geral da República. O banqueiro apresentou aos investigadores acusações envolvendo o presidente do Senado, dirigentes do PT da Bahia e integrantes do Judiciário.

Em nota divulgada por sua assessoria, Alcolumbre classificou as alegações como falsas e afirmou que elas serão enfrentadas judicialmente. “As alegações publicadas pela revista VEJA envolvendo o presidente do Congresso Nacional, senador Davi Alcolumbre, são absolutamente falsas, não procedem e serão enfrentadas com a máxima firmeza”, diz o comunicado.

A Presidência do Senado também negou que o senador tenha recebido qualquer quantia no Brasil ou no exterior. “O senador Davi Alcolumbre jamais recebeu valores, no Brasil ou no exterior”, afirmou a assessoria.

Alcolumbre promete medidas cíveis e criminais

No comunicado, Alcolumbre informou que adotará medidas judiciais contra os responsáveis pelas acusações. A nota menciona ações nas esferas cível e criminal, em razão do que a assessoria classificou como danos à honra e à trajetória pública do senador.

“Diante da gravidade das acusações e dos danos causados à sua honra e à sua trajetória pública, serão adotadas todas as medidas judiciais cabíveis, nas esferas cível e criminal, para que os responsáveis pelas acusações respondam por suas afirmações e apresentem as provas que dizem possuir”, diz a nota.

A manifestação termina afirmando que as acusações serão contestadas e que os responsáveis deverão responder pelo teor das declarações. “A verdade dos fatos prevalecerá e aqueles que formulam acusações irresponsáveis serão responsabilizados”, declarou a Presidência do Senado.