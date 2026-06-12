PF recomenda que Vorcaro deixe superintendência em Brasília

247 - A PF (Polícia Federal) recomendou ao ministro André Mendonça, do STF (Supremo Tribunal Federal), que Daniel Vorcaro deixe a cela que ocupa na superintendência da corporação em Brasília, após a rejeição de uma nova proposta de delação premiada apresentada pelo ex-banqueiro.

As informações são da CNN Brasil. Segundo a reportagem, a sugestão foi feita pelos delegados responsáveis pela investigação envolvendo o Banco Master no mesmo comunicado enviado ao ministro para informar que a proposta de delação de Vorcaro havia sido recusada pela corporação.

Vorcaro permanecia na superintendência da PF em Brasília enquanto tentava articular os termos de um acordo de colaboração premiada. As negociações vinham sendo conduzidas com a própria Polícia Federal e com a PGR (Procuradoria-Geral da República).

De acordo com as informações divulgadas, o ex-banqueiro está atualmente em uma sala especial dentro da superintendência. O espaço conta com ar-condicionado, banheiro privativo, frigobar, armário e janela voltada para o jardim da corporação.

A permanência de Vorcaro no local estava vinculada às tratativas sobre a delação. Com a nova negativa da PF, os delegados entenderam que não haveria mais justificativa para que ele seguisse na estrutura da superintendência em Brasília.

Esta foi a segunda vez que a Polícia Federal rejeitou uma proposta de delação apresentada pelo ex-banqueiro. Apesar da decisão da corporação, procuradores ainda mantêm conversas com os advogados de Vorcaro.

Mesmo com a continuidade das tratativas no âmbito da PGR, os procuradores sinalizaram resistência ao conteúdo oferecido pelo empresário. A proposta, portanto, ainda não conseguiu superar as objeções levantadas pelos investigadores.

A investigação contra o Banco Master segue sob acompanhamento das autoridades, enquanto a defesa de Vorcaro tenta manter abertas as negociações para um eventual acordo de colaboração premiada.