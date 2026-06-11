Vorcaro é informado da rejeição de sua segunda proposta de delação pela PF

247 - A Polícia Federal (PF) recusou a segunda proposta de delação premiada apresentada pelo banqueiro Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master. A informação foi comunicada ao empresário nesta quinta-feira (11), durante visita de seus advogados, segundo a coluna de Bela Megale, no jornal O Globo.

A formalização da negativa ocorreu na noite de quarta-feira (10), quando a PF enviou um e-mail à defesa de Vorcaro informando a rejeição do acordo. De acordo com interlocutores do banqueiro, o conteúdo da mensagem seguiu a mesma linha adotada pelos investigadores na recusa da primeira proposta de colaboração.

Segundo apurações, os anexos encaminhados por Daniel Vorcaro nas duas tentativas de acordo foram classificados por investigadores como "negativos". A avaliação decorre do entendimento de que os documentos continham mais elementos de defesa do próprio banqueiro do que acusações contra eventuais citados nas propostas.

Após a nova negativa da Polícia Federal, a estratégia da defesa de Vorcaro é manter as negociações junto à Procuradoria-Geral da República (PGR), na tentativa de avançar em um possível acordo de colaboração.