Senado empurra para julho tramitação da PEC do fim da escala 6x1

247 - A tramitação da PEC do fim da escala 6x1 no Senado deve avançar apenas na primeira quinzena de julho, o que reduz as chances de aprovação da proposta antes do recesso parlamentar, previsto para começar em 17 de julho, informa a Exame.

A avaliação foi feita pelo senador Otto Alencar (PSD-BA), presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado. A proposta já foi aprovada pela Câmara dos Deputados em maio, mas ainda depende de despacho do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), para começar a ser analisada pela comissão.

A PEC é uma das principais bandeiras eleitorais do presidente Lula (PT) e prevê o fim da escala 6x1. Apesar da aprovação pelos deputados, o texto permanece parado no Senado, sem definição sobre o início formal de sua tramitação na CCJ.

Otto Alencar afirmou que ainda não recebeu nenhuma sinalização de Alcolumbre sobre a data em que a proposta será encaminhada à comissão. O senador relacionou a demora ao esvaziamento do Congresso neste período, marcado por festas juninas, pela Copa do Mundo e por articulações políticas voltadas às eleições de 2026.

Nesta semana, o Senado funciona em regime de sessões semipresenciais, o que permite que parlamentares participem de votações sem estarem fisicamente em Brasília. O formato também contribui para diminuir o ritmo das negociações em torno de propostas consideradas sensíveis.

Nos bastidores, interlocutores afirmam que Alcolumbre pretende conversar com Lula antes de destravar a PEC. Os dois não mantêm contato desde a rejeição, pelo Senado, da indicação de Jorge Messias ao Supremo Tribunal Federal (STF).

Apesar do cenário de indefinição, Otto Alencar avalia que a aprovação antes do recesso ainda não está completamente descartada. O avanço, no entanto, dependeria de uma aceleração nas negociações políticas e do envio da proposta à CCJ em tempo hábil.

Alcolumbre já indicou que não pretende levar o texto diretamente ao plenário sem análise prévia em comissão. Com isso, a PEC ainda precisará passar pela CCJ antes de qualquer deliberação mais ampla pelos senadores.

Outro ponto pendente é a escolha do relator da proposta no Senado. Entre os nomes cotados estão o ex-presidente da Casa Rodrigo Pacheco (PSB-MG) e o líder do PSD, Omar Aziz (AM).

Segundo interlocutores, o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), também não recebeu sinais de que o Senado pretenda acelerar a votação. A indefinição reforça a tendência de que a tramitação da PEC do fim da escala 6x1 fique para julho.