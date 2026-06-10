Lula chega a 44% no 2º turno e reforça favoritismo sobre Flávio Bolsonaro, aponta Quaest

247 - O presidente Lula (PT) chegou a 44% das intenções de voto em um eventual segundo turno contra Flávio Bolsonaro (PL), que aparece com 38%, segundo pesquisa Quaest contratada pela Genial Investimentos. O resultado mostra que o presidente saiu de 42% para 44% em um mês, enquanto Flávio Bolsonaro caiu de 41% para 38%, ampliando a vantagem de Lula no cenário testado.

O levantamento foi realizado entre os dias 5 e 8 de junho de 2026, com 2.004 entrevistas presenciais com brasileiros de 16 anos ou mais. A margem de erro estimada é de dois pontos percentuais, com nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada sob o número BR-07661/2026.

O cenário de segundo turno entre Lula e Flávio Bolsonaro indica recuperação do presidente após oscilações registradas nas rodadas anteriores. Em março, Lula aparecia com 40% e Flávio com 42%. Em abril, os dois estavam empatados numericamente, com 41% para cada. Em maio, Lula voltou à frente, com 42% contra 41%. Agora, a diferença subiu para seis pontos percentuais.

Além dos 44% atribuídos a Lula e dos 38% de Flávio Bolsonaro, a pesquisa mostra que 14% dos entrevistados declararam voto branco, nulo ou disseram que não votariam. Outros 4% afirmaram estar indecisos.

O avanço de Lula ocorre no mesmo levantamento em que a aprovação do governo também registra melhora. Segundo a Quaest, 47% aprovam o trabalho do presidente, enquanto 48% desaprovam, em empate técnico dentro da margem de erro. Em maio, a aprovação era de 46% e a desaprovação, de 49%.

Lula lidera em outros cenários de segundo turno

O levantamento da Quaest também testou Lula contra outros possíveis adversários. Contra Romeu Zema (Novo), o presidente aparece com 45%, enquanto o governador mineiro tem 35%. Em um embate com Ronaldo Caiado (PSD), Lula também marca 45%, contra 35% do governador goiano.

No cenário contra Renan Santos (Missão), Lula aparece com 45%, enquanto o adversário tem 31%. Nesse caso, 20% declararam voto branco, nulo ou disseram que não votariam, e 4% ficaram indecisos.

Primeiro turno

No primeiro turno, Lula também lidera. O presidente aparece com 39% das intenções de voto, seguido por Flávio Bolsonaro, com 29%. Renan Santos e Ronaldo Caiado têm 3% cada; Aécio Neves (PSDB) e Romeu Zema aparecem com 2%; Augusto Cury (Avante), Joaquim Barbosa (DC) e Samara Martins (UP) registram 1% cada. Indecisos somam 10%, e brancos, nulos ou eleitores que não votariam são 9%.